В Петрозаводске покажут Крым глазами Айвазовского

Музей изобразительных искусств республики Карелия подготовил выставку к двухсотлетнему юбилею Ивана Айвазовского.

На выставке будут продемонстрированы пять произведений И. Айвазовского и более 20 работ мастеров XIX века из коллекции музея.

«Зрители смогут насладиться пейзажами Крыма, созданными И.К. Айвазовским в разные периоды жизни»,- сообщает пресс-служба музея.

Особый акцент на выставке сделан на историческом полотне 1853 года «Приезд Петра I на Неву». Подобных работ в огромном наследии мастера совсем немного, заявляют в музее. Картина была написана к 150-летию основания Петербурга. Образам Петра и Петербурга в творчестве И.К. Айвазовского посвящен один из разделов выставки.

Открытие выставки «Иван Айвазовский и традиции русского пейзажа XIX века» состоится 22 сентября в 16:00.

Иван Айвазовский - русский художник-маринист, наиболее известный своими картинами, на которых изображены водная стихия и морские сражения.