В Петрозаводске покажут легендарный норвежский фильм о саамах "Проводник"

В кинотеатре "Калевала" завтра представят фильм-концерт "Проводник" с живым музыкальным сопровождением.

Фильм-концерт, собранный воедино благодаря команде Международного кинофестиваля в Тромсе (Tromsø International Film Festival), совершает путешествие по городам центральной части и севера России в период с 15 по 23 сентября. Завтра, 17 сентября, картину покажут в Петрозаводске.

В 2017 году исполняется 30 лет с момента выхода культового фильма Нильса Гаупа "Проводник" (Veiviseren / Ofelaš), который ознаменовал новую веху в кино Норвегии, обратившемуся не только к широко известному за пределами страны культурному наследию, связанному с эпохой викингов, но и к особенностям национального уклада и истории малочисленного саамского народа, имеющего статус коренного этнического меньшинства.

Нильс Гауп, воплотивший свою задумку (причем на саамском языке, неслыханное начинание для восьмидесятых) с участием таких актеров как Миккель Гауп, Ингвальд Гутторм и Нильс Утси, развернул на кинополотне содержание легенды, бытовавшей в народной памяти на протяжении многих столетий. Главным героем повествования является мальчик Айгин, преисполненный мужества и решимости не дать своему народу бесследно исчезнуть с лица земли.

Живое музыкальное сопровождение кинопоказов в лице Якопа Янссенна, Марьи Мортенссон, Кристиана Олстада, Магнуса Виика и Владислава Демина призваны дополнить и расцветить богатыми красками восприятие зрителей.

Фильм-концерт можно будет увидеть в воскресенье в кинотеатре "Калевала" в 19:00.