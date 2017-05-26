В Петрозаводске покажут спектакль о встрече Сталина и Булгакова

В арт-пространстве Agriculture_club авторы и создатели спектакля "Карамболь после полуночи" расскажут о новой постановке Национального театра Карелии.

Сталин пришел в гости к Булгакову. Ночью. С вином, фруктами и прочей закуской. Пришел и начал, собака, ругать советскую власть. А Булгакова хвалить. В бильярд играли, под столом кукарекали, писателей-лауреатов дразнили. Вот такую чепуху придумал Михаил Афанасьевич Булгаков.

Вернее, нет. Это наш земляк, писатель и драматург Григорий Фукс придумал, что Булгаков придумал, будто к нему пришел Сталин…

Спектакль по пьесе Григория Фукса "Карамболь после полуночи" в Национальном театре Карелии поставил режиссер Андрей Дежонов. Он же исполнил роль придуманного, но страшно живого Сталина. Кроваво-красный френч и шерстяные носочки, бутылки в форме Кремля, отрезанная голова конферансье Бенгальского, и волшебник-писатель, отматывающий время назад. Это грустно-веселая фантасмагория о неразрешимых противоречиях возникающих между творчеством и властью, о зависимости, и стыде, о тяжелой доле палача и горькой судьбе его жертвы. О слезах диктатора, который любил пьесы опального драматурга, но запрещал их к постановке. И о смехе писателя, который ненавидел диктатора, но жаждал встречи с ним.

Ближайшие спектакли будут идти 28 и 30 мая, а также 11 июня на малой сцене Национального театра Карелии. Забронировать билеты можно по телефону: (814-2) 78-26-74. Кассы работают: среда, четверг, пятница: 10.00 - 16.00, суббота, воскресенье – 12.00 – 18.00.

А 12 июня в 19.00 в арт-пространстве Agriculture_club по адресу: Первомайский проспект, 2 состоится творческая встреча автором пьесы и создателями спектакля.

На творческую встречу с создателями спектакля и автором пьесы вход свободный.