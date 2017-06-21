11:07, 21 Июня 2017
В Петрозаводске попытаются побить мировой рекорд
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В День города 24 июня петрозаводчане попытаются поставить новый рекорд по массовому перетягиванию каната, сообщает мэрия.
24 июня в 18.00 на Онежской набережной у скульптуры "Волна" состоится новое массовое состязание по перетягиванию 250-метрового каната, на котором организаторы – компания "Ситилинк" – рассчитывают установить неофициальный мировой рекорд на самое большое количество людей, перетягивающих один канат.
К участию планируется привлечь не менее 400 человек.
Ранее на Международном зимнем фестивале "Гиперборея 2017" жители карельской столицы уже попробовали свои силы в мероприятии – 200 человек одновременно перетягивали один канат.
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