В Петрозаводске попытаются побить мировой рекорд

В День города 24 июня петрозаводчане попытаются поставить новый рекорд по массовому перетягиванию каната, сообщает мэрия.

24 июня в 18.00 на Онежской набережной у скульптуры "Волна" состоится новое массовое состязание по перетягиванию 250-метрового каната, на котором организаторы – компания "Ситилинк" – рассчитывают установить неофициальный мировой рекорд на самое большое количество людей, перетягивающих один канат.

К участию планируется привлечь не менее 400 человек.

Ранее на Международном зимнем фестивале "Гиперборея 2017" жители карельской столицы уже попробовали свои силы в мероприятии – 200 человек одновременно перетягивали один канат.