Мирошник проверила, как в Петрозаводске осваивают деньги правительства Москвы

В городе началось строительство 20 новых детских и спортивных площадок.

В столице Карелии на прошлой неделе начались масштабные работы по строительству новых детских игровых и спортивных площадок. Работы ведутся в рамках программы по подготовке к 100-летию республики и финансируются правительством Москвы. Начало работ проконтролировала глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Подрядчиками выступают ООО "Мир детям" и ООО "Контрейд-Карелия". Всего планируется установка 20 площадок, еще на пяти будет смонтировано оборудование.

Сейчас работы выполняются в сквере на пересечении проспекта Невского и улицы Калинина, в Приозерном парке вдоль набережной Варкауса, на территориях парка "Неглинский берег" (около гипермаркета "Лотос-плаза"), парка в ямке ОТЗ и аллеи 300-летия Петрозаводска (от ул. Шотмана до ул. Анохина). Установка новых игровых площадок для юных петрозаводчан будет завершена к 1 сентября.

Одна из наиболее крупных площадок - почти в полторы тысячи квадратных метров - разместится в излюбленном месте отдыха петрозаводчан – на набережной Гюллинга у реки Лососинка. Здесь появятся сразу три мини-площадки: для игры в футбол и баскетбол с трибунами для зрителей трибуны, а также место для установки тренажеров. С понедельника начнутся работы на улицах Нойбранденбургской и Судостроительной.

- В первую очередь мы направили ресурсы на более крупные объекты. Ведутся земляные работы и подготовка почвы для укладки специального травмобезопасного покрытия. До конца августа работы планируем выполнить, и все идет по плану, - отметил представитель подрядчика.