В Петрозаводске "Приора" вылетела со скользкой дороги и сбила пожилых людей

Пенсионеры оказались под колесами автомобиля, который не удержался на скользкой дороге и вылетел на обочину, сообщил в городской дежурно-диспетчерской службе Петрозаводске.

В минувшее воскресенье, 22 октября, в 13.05 на улице Сулажгорской, в районе дома №109, водитель "Лада Приора" не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части на обочину и совершил наезд на пешеходов, в последствии въехал в забор.

В результате ДТП пострадали 85-летний и 83-летний пешеходы. Полстрадавшие госпитализированы.