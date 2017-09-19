В Петрозаводске приставы прямо на парковке у гипермаркета собирали долги у неплательщиков

За 2 часа должники оплатили около 65 тысяч рублей задолженности, сообщил в управлении службы судебных приставов.

Приставам достаточно лишь поднести к припаркованному автомобилю смартфон или планшет со специальной программой, которая отсканирует номер машины и выдаст все числящиеся за ее хозяином долги.

Используя программный комплекс "Мобильный розыск", 14 сентября судебные приставы- исполнители провели рейд около крупного торгового строительного центра на Перевалке. В ходе проверки было проверено около 200 машин.

Так, автовладелец дорогостоящей иномарки оказался должником перед ИФНС в Петрозаводске по транспортному налогу. Судебные приставы вызвали мужчину в торговом центре по громкой связи и объявили ему о том, что машина будет арестована. Прямо на месте, через терминал гражданин оплатил банковской картой всю сумму задолженности.

На автомашину второго должника был наложен арест. Ее изъяли с помощью эвакуатора и поместили на стоянку. Буквально на следующий день мужчина появился в службе судебных приставов и оплатил задолженность в размере 35 тыс. рублей, расходы на эвакуатор 3,5 тыс. рублей и стоянку.

Многие посетители торгового центра сами подходили к судебным приставам и интересовались, есть ли у них задолженность. Один мужчина, узнав о сумме долга, сразу его оплатил.

В общей сложности в ходе рейда за 2 часа должники оплатили около 65 тыс. рублей задолженности.

Напоминаем, что судебные приставы- исполнители теперь будут проводить подобные рейды еженедельно и прямо на месте могут наложить арест на имущество должника - например, на мобильный телефон, автомобильный видеорегистратор или на саму машину. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, можно заранее узнать о своих долгах на официальном интернет-сайте Управления с помощью оnline сервиса "Банк данных исполнительных производств" или по телефону call – центра 8814 2 760 555.