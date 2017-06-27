В Петрозаводске приступили к разработке закона о столичном статусе города

Депутаты и представители городской администрации поручили разработать предложения по законопроекту "О статусе столицы Республики Карелия", исходя из опыта других регионов.

Состоялось первое заседание рабочей группы по вопросу подготовки предложений с целью придания Петрозаводску столичного статуса. В нее входят пять депутатов Петросовета и два представителя городской администрации.

Руководителем группы стал вице-спикер Петросовета Александр Ханцевич, его заместителем депутат Вадим Сухарев.

Мы понимаем, что в Петрозаводске расположены не только городские, но также республиканские и федеральные учреждения. Естественно, чтобы привести в порядок город, нужны определенные средства. Когда дополнительные деньги будут выделяться из регионального бюджета, нам проще будет поддерживать внешний вид зданий и чистоту на улицах, - сказал Ханцевич.

По словам руководителя городского комитета финансов Елены Логиновой, сначала рабочая группа должна определить, на выполнение каких именно функций Петрозаводск будет получать дополнительное финансирование. Затем следует решить, какие механизмы финансирования будут прописаны в законопроекте и, соответственно, на какую сумму сможет рассчитывать Петрозаводск.

Депутат Павел Сандберг предложил членам рабочей группы обратиться к практике регионов, в которых уже приняты законы о столичном статусе их административных центров. Депутат подчеркнул, что конкретные механизмы финансирования рабочей группе только предстоит продумать. Главное – найти вариант, одинаково учитывающий интересы города и региона.