17:40, 02 Июня 2017
В Петрозаводске продавец наркотиков оштрафован и наказан условно
По теме
Загрузка...
Три года назад он пытался сбыть значительное количество гашиша.
Петрозаводский городской суд вынес приговор молодому человеку, который в марте 2014 года на территории города Петрозаводска покушался на незаконный сбыт гашиша в значительном размере.
Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 20 тысяч рублей.
По теме
Выбор читателей
26.05.2017, 17:20
29.05.2017, 11:21
26.05.2017, 09:25
31.05.2017, 14:39
31.05.2017, 14:48
Аналитика
Сегодня 12:03
Политкухня
Ключевые свидетели обвинения по делу Давлета Алиханова на допросе подтвердили его невиновность.
Сегодня 11:20
31.05.2017 15:48
31.05.2017 14:48
Чтиво
31.05.2017 10:11
Без политики
Официальный дилер SKODA К-Моторс приглашает всех желающих познакомиться с долгожданным SKODA KODIAQ, первым семейным внедорожником от чешской марки.
31.05.2017 10:00
30.05.2017 10:59
29.05.2017 14:17
Медиа
28.05.2017 17:11
Афиша
В театрах (1)
Концерты завтра (1)
детям
В кинотеатрах (8)
Опрос
Куда этим летом отправите своих детей на отдых?
Комментарии