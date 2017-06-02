В Петрозаводске продавец наркотиков оштрафован и наказан условно

Три года назад он пытался сбыть значительное количество гашиша.

Петрозаводский городской суд вынес приговор молодому человеку, который в марте 2014 года на территории города Петрозаводска покушался на незаконный сбыт гашиша в значительном размере.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 20 тысяч рублей.