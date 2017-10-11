В Петрозаводске продавца ларька отравили газом, чтобы украсть деньги

Рецидивист, подозреваемый в разбойном нападении на продавщицу, задержан, сообщили в МВД Карелии.

Днем 30 сентября в полицию поступило сообщение от работницы торгового павильона на Первомайском проспекте.

Как рассказала заявительница, в дверь ларька постучались. Продавец была уверена, что приехало ее руководство, и смело открыла дверь. Однако в ту же секунду ей в глаза прыснули из газового баллончика. Когда потерпевшая пришла в себя, то увидела, что из кассы пропали деньги – 1500 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний петрозаводчанин. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

Кроме того, у полицейских есть основания полагать, что фигурант может быть причастен к еще одному разбойному нападению. Оно было совершено в тот же день, однако злоумышленнику удалось похитить лишь блок сигарет. Следствие продолжается. Подозреваемый арестован.