В Петрозаводске продавцы обокрали магазин, в котором работали

"Прибавка" к зарплате оказалась существенной.

Как рассказали в МВД Карелии, в полицию Петрозаводска обратились владельцы одного из торговых объектов, расположенных в районе Октябрьского проспекта. В кассе была выявлена недостача.

Сотрудники полиции установили обстоятельства происшествия. Две петрозаводчанки устроились в магазин на работу продавцами. Как впоследствии они пояснили стражам порядка, зарплата им показалась незначительной. Обе стали в процессе кассовых операций присваивать часть выручки. Как установил участковый уполномоченный полиции, за две с половиной недели одна из подозреваемых присвоила 63 тысячи рублей. Другая незаконно добыла на месте работы приблизительно такую же сумму.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело.