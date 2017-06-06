В Петрозаводске ловят любителей тонировать автомобили

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06:40, 06 Июня 2017

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Уже выявлено 22 нарушителя, сообщили в МВД Карелии.

Мероприятие проводится Госавтоинспекцией Петрозаводска. В ходе рейдов инспекторы ГИБДД проверяют соответствие передних боковых и лобовых стекол транспортных средств требованиям технического регламента.

За нарушение указанных требований предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей.

Кроме того, в настоящее время сотрудниками ДПС используется практика выдачи предписаний об устранении недостатков.

"В соответствии с требованиями технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств, светопропускание ветрового (лобового) стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей должно быть не менее 70 процентов, - напоминают в Госавтоинспекции. - Получив предписание, водитель обязан его исполнить в течение 10 дней. В случае неисполнения, он будет привлечен к административной ответственности за невыполнение законного требования сотрудника полиции, а это еще один штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток".

За 4 дня мероприятия сотрудниками ГИБДД в Петрозаводске выявлено 22 факта несоответствия передних боковых и лобовых стекол транспортных средств требованиям технического регламента.

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