В Петрозаводске пройдет благотворительный аукцион "Ласка"

Все средства, полученные от проведения аукциона, будут направлены организациям, занимающимся детьми с синдром аутизма.

Молодые и талантливые мастера, дизайнеры, художники и фотографы Петрозаводска, готовые предоставить на аукцион свои авторские работы, приглашаются для участия в благотворительном мероприятии.

Аукцион "Ласка" пройдет 28 ноября, в международный день благотворительности "Щедрый вторник", в отеле "Онего Палас". Все полученные средства будут перечислены в благотворительный фонд "Мама-Дом" и в Студию "Играем вместе", занимающиимя проектом "Арт-терапия" для детей с синдромом аутизма.

Участникам аукциона необходимо знать, что в качестве лота может быть выставлено художественное или рукодельное изделие, автор может предложить не более пяти работ, а начальную цену устанавливает сам мастер в описании лота.

Подробную информацию об участии в благотворительном аукционе можно узнать здесь.

Напомним, впервые благотворительный аукцион "Ласка" прошел в Петрозаводске в 2016 году. Цель мероприятия была проста: помочь двум фондам. Тогда удалось собрать более 40 работ и выручить более 30 тысяч рублей.