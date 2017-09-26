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Новости. Культура
15:53, 26 Сентября 2017

В Петрозаводске пройдет отбор в Академию танца Бориса Эйфмана

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Отборочная комиссия будет работать в Колледже культуры 30 сентября.

На просмотр приглашают талантливых детей 6–12 лет, воспитанников учреждений культуры и учреждений дополнительного образования Республики Карелия.

По результатам просмотра отобранные кандидаты получат направления на вступительные испытания в Академию. 

Академия танца знаменитого хореографа Бориса Эйфмана – учебное заведение глубокой социальной направленности, в котором создается инновационная система подготовки и воспитания танцовщика XXI века. Отборы в Академию проводятся по всей России. Особое внимание уделяется талантливым детям из малообеспеченных, многодетных семей. Академия даст им широкое, полноценное образование и не имеющую аналогов профессиональную подготовку. В здании Академии предусмотрен интернат для иногородних воспитанников и других учащихся, нуждающихся в предоставлении возможности проживания. 

Академия танца Бориса Эйфмана в подготовке танцовщиков ориентируются не только на классическую школу, но и на разнообразные течения современной хореографии, опыт спорта высших достижений. В Академию привлекаются лучшие мировые специалисты в области техник современного танца. 

Отбор в Карельском колледже культуры и искусств начнется 30 сентября в 14.00, каб. № 4.

Справки в министерстве культуры Республики Карелия по телефону: (8142) 76-41-93 (Волокославская Евгения Леонидовна).

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