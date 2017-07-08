В Петрозаводске пройдет парад в честь семьи, любви и верности

Сегодня в День семьи, любви и верности в Петрозаводске состоится "Парад колясок", сообщает ОНФ Карелии.

Всероссийский праздник 8 июля – День семьи, любви и верности – появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака.

Сегодня ОНФ Карелии поздравляет всех жителей Карелии с замечательным праздником: "Жизнь без семьи - не жизнь, а существование. Помните об этом всегда. Береги своих любимых, своих близких. Не стесняйтесь им почаще признаваться в любви! Пусть все беды и невзгоды обойдут ваши семьи! Будьте счастливы!"

Во многих городах России 8 июля пройдет Парад семьи. В праздничном шествии примут участие молодые супруги, а также многодетные семьи, почтенные супруги со стажем, будущие родители и другие семьи. Также в составе колонны пройдет "Парад колясок".

В Петрозаводске старт шествия – в 12.00, регистрация и формирование колонны участников Парада начнется с 11.30 у причала Речного вокзала. Присоединяйтесь к шествию!

Движение Парада пройдёт вдоль набережной Онежского озера до Ротонды. В Ротонде состоится праздничная программа с участием творческих семейных коллективов, лотерея для всей семьи, главным призом которой станет настоящий тульский самовар и вязанка баранок.