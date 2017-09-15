В Петрозаводске пройдет выставка-ярмарка "Старт в профессию"

О возможностях получить образование расскажут техникумы, колледжи и ПетрГУ.

Профориентационная выставка учебных мест "Cтарт в профессию-2017" откроется в Петрозаводске 22 сентября.

Основные задачи мероприятия - ориентация молодежи на получение образования по профессиям и специальностям, востребованным экономикой Республики Карелия, демонстрация современных технологий и новых направлений в профессиональном образовании, популяризация рабочих и инженерных специальностей, информирование участников о возможностях рынка образовательных услуг и перспективах дальнейшего трудоустройства.

В профориентационной выставке примут участие более полутора десятков республиканских техникумов и колледжей и опорный вуз Республики Карелия - Петрозаводский государственный университет.

Деловая программа выставки включает в себя мастер–классы, презентации профессиональных образовательных организаций, информационные семинары по планированию профессиональной карьеры, психологическое консультирование по выбору профессии. Специалисты службы занятости расскажут молодым людям о программах по организации временного трудоустройства подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

В культурной программе мероприятия выступят творческие коллективы профессиональных образовательных организаций Республики Карелия.

Выставка-ярмарка будет работать во Дворце творчества детей и юношества два дня: 22 сентября с 11.00 до 17.00 и 23 сентября с 11.00 до 15.00. Открытие 22 сентября в 13.00 в зрительном зале (2 этаж).

Контактные телефоны: 59-26-20, 59-28-72, 59-28-65 факс: 59-26-75.