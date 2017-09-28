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Новости. Общество
12:02, 28 Сентября 2017

В Петрозаводске пройдут бесплатные открытые уроки по иностранным языкам для всех возрастов

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Центр Инициатива познакомит с преподавателями из США и Канады, новыми программами и гостями со всего мира.

Со 2 по 8 октября "Центр "Инициатива" открывает свои двери для детей, подростков и взрослых. В программе – бесплатные открытые уроки по французскому, немецкому, финскому и английскому языкам. Педагоги Центра и преподаватели из разных стран представят новые уникальные курсы и поделятся секретами эффективности обучающего процесса. 

- Среди большого разнообразия курсов сложно выбрать тот самый, от которого будешь получать не только знания, но и удовольствие. Формат открытого урока предполагает полное погружение в языковую среду еще до начала занятий. Отличный способ выучить свои первые слова на иностранном языке, присмотреться к преподавателю и проникнуться атмосферой обучения, - Наталья Пянтина, директор Центра.

Урок английского языка для малышей 3-6 лет проведет Пимонова Софья. Ее программа "Playway" - это творчество, музыка и игровые упражнения в сочетании с основами английской грамматики и лексики. Не менее креативный курс - театральная студия для ребят 7-13 лет - будет проходить на финском и английском языках. Прямо на открытом занятии ребята попробуют себя в роли актеров и сценаристов, начнут воплощать свои творческие задумки с Марией Юнтунен и Кристиной Ванжула. Педагогам Центра будет ассистировать Джек Лоулер из США.

Для взрослых, заинтересованных изучать языки с нуля, Центр предлагает посетить открытые уроки не только по английскому, но также финскому, французскому и немецкому языкам. Педагоги-носители языка ставят акцент на разговорной речи и разрабатывают содержание курса совместно с его участниками. Преподаватель из Канады Ллойд Морин проведет бесплатное занятие в рамках нового курса "Английский для профессионалов" (программа разработана специально для тех, кто ежедневно использует английский язык в деловой среде), а  преподаватели английского языка смогут принять участие в обучающем семинаре по методике преподавания.

С подробным расписанием бесплатных открытых уроков можно ознакомиться на сайте Центра Инициатива, у сотрудников по телефону 67-18-83 или в офисе: пр. К. Маркса, 20.

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