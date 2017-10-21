В Петрозаводске пройдут массовые проверки водителей

Три дня водителей будут проверять на состояние алкогольного опьянения, сообщии в ГИБДД Петрозаводска.

Госавтоинспекция Петрозаводска проводит мероприятия по массовой проверке водителей.

В субботу, 21 октября, а также 22 и 24 октября на территории Петрозаводска будут проходить профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

С начала года в Петрозаводске зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в которых 1 человек погиб, 16 получили травмы различной степени тяжести.

Если Вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефонам: 715-900, 78-44-44 или с мобильного телефона на короткий номер 102.