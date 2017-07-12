16:44, 12 Июля 2017
В Петрозаводске пропал человек с бледным лицом
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Полицией Петрозаводска разыскивается пропавший без вести Иван М., сообщили в МВД Карелии.
Местонахождение 42-летнего Ивана М. неизвестно с октября 2016 года.
Приметы: на вид 42 года, рост 175 см, среднего телосложения, лицо бледное, глаза голубые, волосы прямые темно-русые. Особая примета: ампутированы пальцы на ногах.
Всех, кому известно что-либо о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефонам: (8142)739-229, 8 (911) 421-19-54, 8 (981) 405-41-44 или 02, с мобильного 102.
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