В Петрозаводске пропал человек с бледным лицом

Полицией Петрозаводска разыскивается пропавший без вести Иван М., сообщили в МВД Карелии.

Местонахождение 42-летнего Ивана М. неизвестно с октября 2016 года.

Приметы: на вид 42 года, рост 175 см, среднего телосложения, лицо бледное, глаза голубые, волосы прямые темно-русые. Особая примета: ампутированы пальцы на ногах.

Всех, кому известно что-либо о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефонам: (8142)739-229, 8 (911) 421-19-54, 8 (981) 405-41-44 или 02, с мобильного 102.