10:52, 09 Июня 2017
В Петрозаводске пропал молодой человек
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О юноше ничего не известно с конца мая.
Как сообщили в группе ВКонтакте, петрозаводские полицейские разыскивают без вести пропавшего Ивана Клименко, 1999 года рождения, местонахождение которого неизвестно с конца мая 2017 года.
Приметы: на вид 16 лет, худощавого телосложения, рост около 167 см, волосы темно-русого цвета, короткие, глаза карие, уши оттопырены.
Всех, кому известно что-либо о местонахождении разыскиваемого Ивана Клименко, просят сообщать по телефонам: 8-911-402-49-26, 73-91-54 или 02 (с мобильного - 102).
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