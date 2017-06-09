В Петрозаводске пропал молодой человек

О юноше ничего не известно с конца мая.

Как сообщили в группе ВКонтакте, петрозаводские полицейские разыскивают без вести пропавшего Ивана Клименко, 1999 года рождения, местонахождение которого неизвестно с конца мая 2017 года.

Приметы: на вид 16 лет, худощавого телосложения, рост около 167 см, волосы темно-русого цвета, короткие, глаза карие, уши оттопырены.

Всех, кому известно что-либо о местонахождении разыскиваемого Ивана Клименко, просят сообщать по телефонам: 8-911-402-49-26, 73-91-54 или 02 (с мобильного - 102).