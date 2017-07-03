В Петрозаводске пропал мужичина с рюкзаком и чемоданом

О нем ничего не известно уже почти две недели.

Отдел полиции №1 УМВД России по Петрозаводску разыскивает без вести пропавшего Павла Николаевича Пудина 1989 года рождения, который 21 июня 2017 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 30 лет, рост 174 сантиметра, среднего телосложения, волосы темные, прямые, короткие. Был одет в бежевую кепку, спортивную кофту сине-черного цветов, синие джинсы. Был обут в черные кеды или темно-синие тапки. При себе имел черный рюкзак и черный дорожный чемодан на колесиках.

Полиция просит граждан сообщать сведения о местонахождении разыскиваемого по телефонам: 8-911-402-49-26, 8-911-415-25-87 или 02 (102).