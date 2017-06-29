В Петрозаводске ранее судимая воровка порезала мужчину

За кражи и причинение тяжкого вреда здоровью на девушку завели уголовное дело.

В Петрозаводский городской суд поступило уголовное дело в отношении девушки, обвиняемой по п. "з" ч.2 ст.111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью гражданина, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) и ч.1 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кражи).

Весной дама распивала у себя дома с малознакомым гражданином с улицы спиртные напитки. В ходе конфликта она нанесла мужчине ножом удар в грудь и несколько ударов в руку, причинив тяжкий вред здоровью. Она же в одном из магазинов Петрозаводска украла две бутылки виски, моющее средство, две упаковки бальзама для волос и шампунь, спрятав товар под куртку. На следующий день в этом же магазине аналогичным способом она похитила еще две бутылки виски, а также две бутылки коньяка.