В Петрозаводске разыскивают женщину, подозреваемую в краже

Возможно, вы знаете о ее местонахождении.

Полиция Петрозаводска устанавливает местонахождение подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ ("кража"), Евгении Николаевны Прокопьевой, 26.09.1981 года рождения.

Правоохранители просят граждан, осведомленных о ее местонахождении, сообщить информацию по телефону: +7-911-407-49-88, +7-953-546-21-10 или 02 (с мобильного – 102).

Конфиденциальность гарантируется.