16:23, 20 Октября 2017
В Петрозаводске разыскивают женщину в розовой шапке
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Ее местонахождение неизвестно с 12 октября.
Отелом полиции № 1 по Петрозаводску разыскивается без вести пропавшая Ирина Геннадьевна Гуща, сообщают в МВД Карелии. Приметы: на вид 50 лет, рост 160 см, глаза серо-голубые, волосы прямые короткие, окрашены в темный тон.
Была одета: в вязаную шапку розового цвета, дубленку темно-коричневого цвета, кожаные сапоги черного цвета, синие джинсы.
Нуждается в помощи, не всегда ориентируется в окружающей обстановке.
Полиция просит граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить сведения по телефонам в Петрозаводске: 8 (911) 402-49-26, (814-2) 739-154 или 02, с мобильного 102.
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