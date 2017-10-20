В Петрозаводске разыскивают женщину в розовой шапке

Ее местонахождение неизвестно с 12 октября.

Отелом полиции № 1 по Петрозаводску разыскивается без вести пропавшая Ирина Геннадьевна Гуща, сообщают в МВД Карелии. Приметы: на вид 50 лет, рост 160 см, глаза серо-голубые, волосы прямые короткие, окрашены в темный тон.

Была одета: в вязаную шапку розового цвета, дубленку темно-коричневого цвета, кожаные сапоги черного цвета, синие джинсы.

Нуждается в помощи, не всегда ориентируется в окружающей обстановке.

Полиция просит граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить сведения по телефонам в Петрозаводске: 8 (911) 402-49-26, (814-2) 739-154 или 02, с мобильного 102.