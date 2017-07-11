В Петрозаводске ребенок не вернулся домой

Полиция Петрозаводска разыскивает 11-летнего Сашу Л., который накануне ушел из дома и не вернулся.

Информация о розыске мальчика появилась в паблике "Жди меня".

Сообщается, что Саша около 16 часов 10 июля ушел из дома, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

"Приметы: рост около 140 см., худощавого телосложения, глаза карие, смуглое лицо, пухлые губы, волосы темно-русые, короткая стрижка. Особая примета – множественные шрамы на голове. Был одет: белая футболка, серые спортивные брюки, серые бутсы Nike", - отмечается в паблике.

Сообщается также, что ребенок может находиться в районе ул.Мелентьевой, пескобазы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, видел его сегодня или накануне вечером, просят позвонить по телефону: (8142) 739154, 78-05-81, 71-53-27, 89114076167 или 02.