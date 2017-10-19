В Петрозаводске ребенок, переезжавший дорогу на велосипеде, попал под машину

Сегодня днем иномарка сбила 8-летнего ребенка на регулируемом пешеходном переходе, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня, 19 октября, в 14.02 на перекрестке улицы Мурманская и проспекта Октябрьский водитель автомобиля Mercedes совершила наезд на ребенка, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на велосипеде.

По предварительной информации, 8-летний ребенок получил травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.