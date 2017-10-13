В Петрозаводске с начала года два человека погибли, 10 пострадали в ДТП с маршрутками

В ГИБДД Петрозаводска огласили статистику ДТП с участием общественного транспорта за 9 месяцев.

Накануне в ведомстве состоялась встреча руководства Госавтоинспекции с компаниями, занимающимися пассажирскими перевозками (ООО "АТП", ООО "АТП 2", ООО "АТП 3", ООО "Транспортная компания", ООО "Авто-Сити", ООО "АТП 4 Тосноавто", ООО "ТК Автопассаж", директор ООО "ТК Паллада", ООО "ТК Вираж", ПМУП "Городской транспорт", ГУП РК "Карелавтотранс").

По словам начальника городской ГИБДД Алексея Андреева, за 9 месяцев 2017 года зарегистрировано 10 ДТП, в которых 10 человек получили травмы, двое погибли.

С участием троллейбусов зарегистрировано 4 ДТП, в которых четыре человека получили травмы.

Только в сентябре за шесть дней было пресечено более 200 нарушений водителями автобусов. Основные: управление транспортным средством с техническими неисправностями, при которых эксплуатация запрещена, и нарушение правил маневрирования.