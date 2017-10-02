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Новости. Происшествия
17:52, 02 Октября 2017

В Петрозаводске сбит ребенок

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На Ключевой водитель иномарки совершил наезд на девочку 2010 года рождения.

 

2 октября в 15.40 в районе дома № 10 по ул. Ключевая водитель автомобиля "Skoda" совершил наезд на ребенка, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода.

В момент ДТП ребенок вышел на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства.

В результате дорожно-транспортного происшествия девочка 2010 года рождения получила травмы.

Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.

Госавтоинспекция Карелии напоминает о необходимости как можно раньше учить ребенка правильно и безопасно переходить дорогу. ГИБДД рекомендует приучать детей всегда останавливаться перед переходом любой дороги, соблюдать осторожность на трассах с плохой видимостью, учить ребенка находить визуальный контакт с водителем. Родители должны на практике демонстрировать детям основы безопасного пересечения автомобильных дорог, напоминает госавтоинспекция.

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