В Петрозаводске сбит ребенок

На Ключевой водитель иномарки совершил наезд на девочку 2010 года рождения.

2 октября в 15.40 в районе дома № 10 по ул. Ключевая водитель автомобиля "Skoda" совершил наезд на ребенка, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода.

В момент ДТП ребенок вышел на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства.

В результате дорожно-транспортного происшествия девочка 2010 года рождения получила травмы.

Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.

Госавтоинспекция Карелии напоминает о необходимости как можно раньше учить ребенка правильно и безопасно переходить дорогу. ГИБДД рекомендует приучать детей всегда останавливаться перед переходом любой дороги, соблюдать осторожность на трассах с плохой видимостью, учить ребенка находить визуальный контакт с водителем. Родители должны на практике демонстрировать детям основы безопасного пересечения автомобильных дорог, напоминает госавтоинспекция.