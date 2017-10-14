08:30, 14 Октября 2017
В Петрозаводске сегодня небольшой дождь
По теме
Загрузка...
В субботу в Карелии и Петрозаводске ожидается пасмурная погода, временами дожди, сообщает Гидрометцентр.
В Петрозаводске 14 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северный слабый.
Температура +5 +7.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный умеренный.
Температура +3 +8.
По теме
Выбор читателей
09.10.2017, 15:03
09.10.2017, 14:57
12.10.2017, 16:27
10.10.2017, 15:48
Аналитика
13.10.2017 15:35
Тема недели
Массовую гибель норок на звероферме под Пряжей уже не остановить, констатируют специалисты.
13.10.2017 14:32
10.10.2017 10:58
09.10.2017 11:18
06.10.2017 11:05
Чтиво
12.10.2017 16:27
Личное мнение
Лауреат республиканского конкурса "Учитель года", преподаватель информатики из Сегежи Виталий Меньшиков рассказал, какую хорошую зарплату он получает.
12.10.2017 14:44
06.10.2017 11:54
02.10.2017 14:19
Медиа
09.10.2017 09:09
Опрос
Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?
Афиша
Сегодня в городе (2)
Комментарии