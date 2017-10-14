В Петрозаводске сегодня небольшой дождь

В субботу в Карелии и Петрозаводске ожидается пасмурная погода, временами дожди, сообщает Гидрометцентр.

В Петрозаводске 14 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северный слабый.

Температура +5 +7.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный умеренный.

Температура +3 +8.