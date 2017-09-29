07:05, 29 Сентября 2017
В Петрозаводске сегодня ожидаются моросящие дожди
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В карельской столице в пятницу ожидается пасмурная погода, моросящий дождь, сообщает Гидрометцентр.
В Петрозаводске 29 сентября будет облачно с прояснениями. Временами небольшой моросящий дождь. Ветер северных направлений слабый.
Температура +8 +10.
В районах Карелии ожидается аналогичная погода.
Температура +8 +13.
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