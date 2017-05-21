В Петрозаводске сегодня ожидается до +10 градусов

О погоде на воскресенье в Карелии рассказали синоптики республиканского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 21 мая будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с.

Температура +8, +10 градусов.

В районах Карелии также будет переменная облачность. Местами пройдут небольшие осадки. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с.

Температура +5, +10, по южным районам местами до +14 градусов.