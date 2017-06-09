В Петрозаводске сегодня ожидается до +19 градусов

В пятницу, 9 июня, в Карелии сохранится переменная облачность, температура воздуха днем может повыситься до +22, в Петрозаводске до +19.

По прогнозу Гидрометцентра, в районах республики осадков не ожидается. Ветер восточных направлений, слабый.

Температура +17 +22 (у водоемов), местами +10 +15.

В Петрозаводске без осадков.

Температура +17 +19.