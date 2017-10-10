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Новости. Общество
13:29, 10 Октября 2017

В Петрозаводске штрафуют водителей джипов с большими колесами

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Водителей внедорожников, незаконно изменивших свои автомобили, ждет штраф, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В Петрозаводске 10, 11, 12 и 17, 18, 19 октября проходит профилактическое мероприятие "Безопасный автомобиль", направленное на профилактику аварийности по причине  нарушений водителями транспортных средств, в конструкцию которых незаконно внесены изменения.

В рамках мероприятия инспекторы ДПС уделяют внимание техническому состоянию транспортных средств, а также автомобилям, которые не соответствуют требованиям технического регламента транспортных средств.

В первую очередь это "Джипы" с установленными на них "кенгурятниками", силовыми бамперами, колесами большего диаметра, шноркелями и прочими компонентами (силовые пороги, экспедиционные багажники, фонари дополнительного освещения, проставки для увеличения клиренса), которыми любят оснащать свои внедорожники автолюбители.

Госавтоинспекция напоминает, что за данное правонарушение предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей.

Одновременно информация передается в МРЭО ГИБДД МВД по РК для аннулирования регистрации транспортного средства.

По вопросам переоборудования транспортных средств в Петрозаводске можно обратиться в подразделение ГИБДД по адресу: ул.Пограничная, д.23, каб. 1. Режим работы: понедельник, пятница: 09.00 – 10.00, вторник: 09.00 – 11.00 и 16.00 - 18.00, четверг: 09.00- 11.00 и 15.00 – 17.00. Среда, суббота, воскресенье – не приемные дни.

Для удобства и сокращения срока рассмотрения обращения предлагаем обращаться в ГИБДД с заполненным заявлением.

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