В Петрозаводске скоро появится Бесёдная фатера

В музее "Кижи" был презентован проект "Бесёдная фатера", который позволит жителям Петрозаводска и Республики Карелия в активной и увлекательной форме приобщиться к культурному наследию русских Заонежья.

Проект получил поддержку Фонда президентских грантов и будет реализован при сотрудничестве музея и КРОО "Преемственность Русских Традиций".

В конце XIX — начале XX веков в Заонежье бесёдой называлось молодёжное гуляние, которое проходило в закрытом помещении — избе (по-заонежски — "фатере"). Обычно молодёжь нанимала избу у одинокой старушки или у небогатых людей, как правило, это была курная изба, где печь топилась по-чёрному. Если начинались танцы, то стол отодвигали или выносили наружу. Фатеры освещались свечами, лучинами, а в начале XX века керосиновыми лампами. Обычно бесёды начинались с праздника Покрова Богородицы (14 октября по новому стилю) и продолжались всю осень и зиму, завершаясь перед Великим постом. Бесёды делились на "игримыя" ("игральныя") и "прядимыя" ("прядильныя"). В конце XIX века танцевали кадриль, ланцы, с приходом в деревню гармошки появились новые мелодии и танцы: краковяк, подэспань, вальс и другие.

Общественную организацию "Преемственность Русских Традиций" возглавляет Наталья Михайлова, руководитель фольклорно-этнографического ансамбля музея "Кижи". За годы работы накоплен огромный опыт в проведении праздников, этнографических фестивалей, ландшафтных спектаклей. При этом Наталье Сергеевне всегда очень жаль, когда на фолк-концерты, заонежские бесёды, мастер-классы приходит мало участников. Исправить эту ситуацию, возродить интерес к незаслуженно забытому фольклорному наследию Заонежья и призван проект "Бесёдная фатера".

В ноябре 2017 года в Петрозаводске, в музее "Кижи" откроется студия, где посетители от 16 лет и старше под руководством фольклористов, этнохореографов и этномузыковедов смогут "погрузиться" в мир традиционной культуры. Участники студии будут учиться петь заонежские песни, освоят народные танцы, игры, познакомятся с секретами пошива традиционного костюма, посетят концерты, этнографические выставки и фольклорные программы.

Методические материалы проекта — тесты песен, наигрыши, фотографии костюмов, методики работы в открытой студии, будут представлены в цифровом виде в свободном доступе для участников студии и других заинтересованных лиц. Партнёр проекта - институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН. В конце проекта постоянные участники занятий студии представят результаты своей деятельности на праздничной программе на острове Кижи в рамках празднования Покрова Пресвятой Богородицы. Мероприятие пройдет в формате "ландшафтного спектакля" и интерактивной концертной программы.

Проект будет реализован с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.