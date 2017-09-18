Плитка облицовочная Гольфстрим 200x330 мм оранжевый GF5
14 руб.
/
28 руб.
-50%
Экономия 14 руб
Смеситель кухня KEIL 20588 двурукий керам., метал. маховик
349 руб.
/
600 руб.
-42%
Экономия 251 руб
Дверное полотно Гладкое Миланский орех 2000х900х40 Ладора
690 руб.
/
990 руб.
-30%
Экономия 300 руб
Дрель акк. HAMMERFLEX ACD10.8M (10.8В, 1.2Ач, 0-350/1350 об/мин, 18Нм, 1 акк, Li-ion, 1.4кг)
1999 руб.
/
2999 руб.
-33%
Экономия 1000 руб

Пила бензиновая УБП 170
3490 руб.
/
5990 руб.
-42%
Экономия 2500 руб
Новости. Культура
14:37, 18 Сентября 2017

В Петрозаводске скоро появится Бесёдная фатера

По теме

В Петрозаводске покажут легендарный норвежский фильм о саамах "Проводник"
16.09.17 15:41
Актриса театра "Ad LIBERUM" устроит в Петрозаводске "Пир по время чумы"
16.09.17 10:11
Андрей Макаревич обвинил культовую британскую группу Radiohead в плагиате
14.09.17 19:40
Все новости
Загрузка...

В музее "Кижи" был презентован проект "Бесёдная фатера", который позволит жителям Петрозаводска и Республики Карелия в активной и увлекательной форме приобщиться к культурному наследию русских Заонежья.

Проект получил поддержку Фонда президентских грантов и будет реализован при сотрудничестве музея и КРОО "Преемственность Русских Традиций".

В конце XIX — начале XX веков в Заонежье бесёдой называлось молодёжное гуляние, которое проходило в закрытом помещении — избе (по-заонежски — "фатере"). Обычно молодёжь нанимала избу у одинокой старушки или у небогатых людей, как правило, это была курная изба, где печь топилась по-чёрному. Если начинались танцы, то стол отодвигали или выносили наружу. Фатеры освещались свечами, лучинами, а в начале XX века керосиновыми лампами. Обычно бесёды начинались с праздника Покрова Богородицы (14 октября по новому стилю) и продолжались всю осень и зиму, завершаясь перед Великим постом. Бесёды делились на "игримыя" ("игральныя") и "прядимыя" ("прядильныя"). В конце XIX века танцевали кадриль, ланцы, с приходом в деревню гармошки появились новые мелодии и танцы: краковяк, подэспань, вальс и другие.

Общественную организацию "Преемственность Русских Традиций" возглавляет Наталья Михайлова, руководитель фольклорно-этнографического ансамбля музея "Кижи".  За годы работы накоплен огромный опыт в проведении праздников, этнографических фестивалей, ландшафтных спектаклей. При этом Наталье Сергеевне всегда очень жаль, когда на фолк-концерты, заонежские бесёды, мастер-классы приходит мало участников. Исправить эту ситуацию, возродить интерес к незаслуженно забытому фольклорному наследию Заонежья и призван проект "Бесёдная фатера".

В ноябре 2017 года в Петрозаводске, в музее "Кижи" откроется студия, где посетители от 16 лет и старше под руководством фольклористов, этнохореографов и этномузыковедов смогут "погрузиться" в мир традиционной культуры. Участники студии будут учиться петь заонежские песни, освоят народные танцы, игры, познакомятся с секретами пошива традиционного костюма, посетят концерты, этнографические выставки и фольклорные программы.

Методические материалы проекта — тесты песен, наигрыши, фотографии костюмов, методики работы в открытой студии, будут представлены в цифровом виде в свободном доступе для участников студии и других заинтересованных лиц. Партнёр проекта - институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН. В конце проекта постоянные участники занятий студии представят результаты своей деятельности на праздничной программе на острове Кижи в рамках празднования Покрова Пресвятой Богородицы. Мероприятие пройдет в формате "ландшафтного спектакля" и интерактивной концертной программы.

Проект будет реализован с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

По теме

В Петрозаводске покажут легендарный норвежский фильм о саамах "Проводник"
16.09.17 15:41
Актриса театра "Ad LIBERUM" устроит в Петрозаводске "Пир по время чумы"
16.09.17 10:11
Андрей Макаревич обвинил культовую британскую группу Radiohead в плагиате
14.09.17 19:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.09.2017, 19:55
В Карелии столкнулись поезда - появились фото с места крушения
12.09.2017, 17:03
Итоги выборов:  победителей больше, чем один
13.09.2017, 09:21
Суд без события преступления
17.09.2017, 09:03
В Петрозаводске 18-летний водитель разбился на мосту
17.09.2017, 12:27
ВИДЕО: Девушка на иномарке провалилась в яму, свернув на Гоголевский мост
11.09.2017, 08:56
ЦИК: Парфенчиков победил на выборах главы Карелии

Аналитика

Сегодня 13:15
Политкухня
"Власть должна быть честной, открытой и подконтрольной обществу!" 5
В августе в Петрозаводске начал свою работу региональный штаб Алексея Навального, который намерен участвовать в президентской кампании-2018. Об этом разговор с Артёмом Корнышовым, координатором штаба политика в Карелии.
"КУРС на Варкауса". Курс на новую жизнь! 2
15.09.2017 14:30
Мы за ценой не постоим: сколько денег кандидаты потратили на выборы 3
15.09.2017 12:35
Связь-Банк: государственное в тренде
14.09.2017 11:55
Суд без события преступления 8
13.09.2017 09:21
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:47
Личное мнение
Массовая эвакуация, депутаты жгут, роженицы хуже кадетов 1
Главные события минувшей недели. Авторский взгляд журналиста Евгения Белянчикова.
Счастье быть шибздиком 1
13.09.2017 11:50
Могут ли не оштрафовать за нарушение Правил дорожного движения? 2
11.09.2017 10:16
Очень ждут фальсификаций 15
04.09.2017 17:13
архив чтиво

Медиа

Выборы главы республики Карелия
10.09.2017 12:59
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии давать тепло раньше установленных сроков?

Афиша

Сегодня в городе (8)
Оно
Удача Логана
Гоголь. Начало (18+)
Напарник
Про любовь. Только для взрослых
Малыш на драйве
Твое имя
В гостях у Элис
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»