14:28, 26 Мая 2017
В Петрозаводске сменится глава отделения консульства Финляндии
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Тоумас Киннунен в ближайшее время покинет пост консула петрозаводского отделения генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.
Как рассказал "Столице на Онего" источник, Тоумас Киннунен переходит на другую работу.
Напомним, Киннунен был назначен на эту должность 1 сентября 2013 года.
Добавим, что в декабре 2016 года консул Финляндии Туомас Киннунен с супругой Светланой дали прием в Петрозаводске по случаю Дня независимости Суоми. Мероприятие состоялось в Национальном театре Карелии.
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