В Петрозаводске сменится глава отделения консульства Финляндии

Тоумас Киннунен в ближайшее время покинет пост консула петрозаводского отделения генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Как рассказал "Столице на Онего" источник, Тоумас Киннунен переходит на другую работу.

Напомним, Киннунен был назначен на эту должность 1 сентября 2013 года.

Добавим, что в декабре 2016 года консул Финляндии Туомас Киннунен с супругой Светланой дали прием в Петрозаводске по случаю Дня независимости Суоми. Мероприятие состоялось в Национальном театре Карелии.