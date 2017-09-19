В Петрозаводске снова оштрафовали маршруточников, не соблюдающих расписание

Мировой суд в Петрозаводске оштрафовал несколько автоперевозчиков за нарушение графика движения маршруток.

"Четыре постановления о привлечении к административной ответственности городских автотранспортных компаний за нарушение интервала движения автобусов по маршрутам №10 (ООО "АТП-3"), №12, (ООО "Авто Сити"), №1 (ООО "Транспортная компания"), №2 и №8 (ООО "АТП") вынесены на минувшей неделе мировым судом Петрозаводска", - сообщили сегодня в мэрии.

Нарушения расписания маршруточниками были выявлены в ходе рейда, проведенного специалистами мэрии. По фактам административных правонарушений были составлены протоколы и переданы в мировой суд.

Суд посчитал вину автоперевозчиков установленной и назначил каждой компании административное наказание в виде штрафа. Постановления суда пока не вступили в законную силу.

По словам замглавы Петрозаводска Юлии Мизинковой, от горожан регулярно поступают жалобы на некачественную работу перевозчиков.

"Наибольшее количество жалоб – 74 – с начала года поступило на водителей маршрута №8 (ООО "АТП"), второе место в списке – у водителей маршрутов №5 (ООО "АТП") и №27 (ООО "АТП №4 "Тоснавто"), на работу которых поступило по 73 жалобы. 57 жалоб – на водителей автобусов маршрута №2 (ООО "АТП"), - сказала она.

О нарушениях, допускаемых водителями городских маршрутных автобусов, можно сообщать по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы: 051.