В Петрозаводске соревнуются коммунальщики

Стартовал финальный этап VI межрегионального конкурса профессионального мастерства "ДОКА-2017".

В Петрозаводске 23 мая стартовал финальный этап VI межрегионального конкурса профессионального мастерства "ДОКА-2017" среди работников управляемых обществ АО "Российские коммунальные системы".

Ежегодный конкурс "Дока" проходит уже в шестой раз. Инициатором проведения соревнований выступили "Петрозаводские коммунальные системы", именно поэтому старт конкурса и его первое проведение состоялось в Петрозаводске в мае 2012 года. Спустя 5 лет конкурс вернулся в Петрозаводск.

АО "Российские коммунальные системы" ежегодно проводит соревнования профессионального мастерства по основным коммунальным специальностям: слесарь, сварщик, лаборант химического анализа воды. Конкурс нацелен на совершенствование профессионального мастерства, выявление и поощрение лучших специалистов рабочих профессий, поднятия престижа коммунальных служб и рабочих специальностей.

Всего в структуре РКС трудится около 15 тысяч профессионалов. Лучшие из них, победители региональных этапов конкурса из 8 регионов страны, съехались в Петрозаводск на финальный этап. Он проводится два дня, 23 мая конкурсанты отвечали на теоретические задания и оказывали первую медицинскую помощь "пострадавшему" коллеге. 24 мая пройдут практические задания. Лаборанты в учебных классах Петрозаводского техникума городского хозяйства будут на скорость и точность проводить анализ воды. Ремонтные бригады, состоящие из электрогазосварщика, слесаря и технического директора, будут соревноваться на скорость и прочность при сборке водомерного узла - этап пройдет на территории водоочистных сооружений Петрозаводска.

Все участники "ДОКИ" обеспечиваются одинаковыми условиями, оборудованием, приспособлениями и материалами, необходимыми для выполнения заданий. Каждое рабочее место тщательно проверяется членами конкурсной комиссии, в которую входят представители РКС и приглашённые эксперты.

Победители определяются в пяти основных номинациях: "Лучший сварщик", "Лучший слесарь", "Лучшая бригада", "Лучший лаборант канализационных очистных сооружений" и "Лучший лаборант водоочистных сооружений".