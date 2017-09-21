Единственный в Карелии мужчина, умеющий ткать гобелены, устроит выставку в Петрозаводске

Гобелены Тенгиза Гиголашвили, покорившие мир, представят на выставке в Петрозаводске, сообщили в пресс-службе Центра национальных культур.

Сегодня 21 сентября в 16.00 в выставочном зале Дома ремёсел (ул.Кирова, 13) откроется персональная выставка Тенгиза Гиголашвили "Мир вокруг меня...". Художник впервые представит все многообразие своих работ: красочные гобелены, живопись и графику.

Тенгиз Гиголашвили – единственный в Карелии мужчина, профессионально работающий в технике ручного ткачества. Его работы получили признание на престижных российских и международных выставках, находятся в частных собраниях Канады, Америки, Южно-Африканской республики, Швеции, Финляндии, Шри-Ланки, Италии, Германии. Традиционным видом ткачества (репсовым плетением) мастер занимается уже 25 лет.

Его гобелены становятся почти живописными картинами, и все это великолепие выткано из цветных нитей. В ход идут шерсть, хлопок и иск. Необходимые оттенки для окрашивания нитей художник находит сам.

Тенгиз Гиголашвили признается, что ткачество – очень трудоемкий и дорогой вид творчества, поэтому конкурентов у него практически нет.

Также посетители выставки впервые увидят живописные и графические работы Гиголашвили: натюрморты, портреты, изображения животных.

Тенгиз Гиголашвили родился и вырос в Тбилиси. Окончил Государственный Педагогический институт им. А.С.Пушкина. С 1994 года живет и работает в Карелии. Член Карельского регионального отделения ВТОО "Союз художников России" с 1997 года.

Выставка Тенгиза Гиголашвили "Мир вокруг меня..." будет работать в Доме ремесел (ул. Кирова, 13) с 21 сентября по 29 октября 2019 года. Режим работы: понедельник-пятница - с 11.00 до 19.00, выходной день – воскресенье.

Контакты: 78-30-62