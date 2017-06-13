В Петрозаводске сотрудник полиции по дороге домой поймал грабителя, напавшего на женщину

Сотрудник уголовного розыска Петрозаводска, возвращаясь домой, стал свидетелем грабежа и один задержал подозреваемого, сообщает МВД Карелии.

Преступление произошло в минувшую пятницу около половины девятого вечера на улице Сорокской. Жертвой грабителя стала 53-летняя петрозаводчанка. Злоумышленник подбежал к женщине сзади, ударил ее по голове и вырвал из рук сумку. Затем попытался скрыться во дворах.

Сотрудник уголовного розыска полиции Петрозаводска, который в это время проезжал мимо на автомобиле заметил, что происходит что-то подозрительное. Он нагнал подозреваемого и задержал его.

Задержанный, 30-летний петрозаводчанин, ранее не раз привлекался к уголовной ответственности, а в настоящее время ему инкриминируется ряд имущественных преступлений.

Судом в отношении гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.