В Петрозаводске сотрудник полиции по дороге домой поймал грабителя, напавшего на женщину
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Сотрудник уголовного розыска Петрозаводска, возвращаясь домой, стал свидетелем грабежа и один задержал подозреваемого, сообщает МВД Карелии.
Преступление произошло в минувшую пятницу около половины девятого вечера на улице Сорокской. Жертвой грабителя стала 53-летняя петрозаводчанка. Злоумышленник подбежал к женщине сзади, ударил ее по голове и вырвал из рук сумку. Затем попытался скрыться во дворах.
Сотрудник уголовного розыска полиции Петрозаводска, который в это время проезжал мимо на автомобиле заметил, что происходит что-то подозрительное. Он нагнал подозреваемого и задержал его.
Задержанный, 30-летний петрозаводчанин, ранее не раз привлекался к уголовной ответственности, а в настоящее время ему инкриминируется ряд имущественных преступлений.
Судом в отношении гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
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