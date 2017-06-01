В Петрозаводске сотрудник РЖД осужден за взятку

В Карелии сотрудник филиала ОАО "Российские железные дороги" приговорен к лишению свободы за получение взятки, сообщили в карельском Следкоме.

Петрозаводский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении заместителя начальника Петрозаводской дистанции электроснабжения филиала ОАО "Российские железные дороги" Дмитрия У.

Как установлено в судебном заседании, в 2016 году замначальника Петрозаводской дистанции электроснабжения У. потребовал от представителя одного из действующих в республике предприятий взятку в размере 350 тысяч рублей за выдачу разрешения вне установленного порядка на проведение работ по прокладке кабеля оптоволоконного по опорам линий электропередачи, принадлежащих железной дороге.

В 2017 году он получил 120 тысяч рублей, являющихся частью заранее оговоренной суммы взятки.

Деньги были изъяты сотрудниками правоохранительных органов из сейфа, находящегося в служебном кабинете сотрудник РЖД.

Суд приговорил подсудимого к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3,5 миллиона рублей.

После провозглашения приговора осужденный взят под стражу в зале суда.