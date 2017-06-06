В Петрозаводске совершено нападение на маленькую девочку, полиция ищет свидетелей

Нападение было совершено 23 мая в районе улицы Нойбранденбургская - полиция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев.

В следственном отделе Петрозаводска расследуется уголовное дело по факту нападения на несовершеннолетнего ребенка.

Сотрудники Управления МВД России по Петрозаводску просят откликнуться очевидцев, к которым в дневное время (в период с 15 до 17 часов) 23 мая 2017 года на аллее по улице Нойбранденбургской обращался за помощью ребенок – девочка, на вид 10-11 лет, которая сообщила о противоправных действиях в отношении нее.

Прохожие – мужчина и пожилая женщина обратили внимание на жалобы несовершеннолетней. Показания этих граждан важны для следствия.

Просьба к гражданам позвонить по телефону +7-911-402-32-84.

Как сообщили в Следкоме Карелии, в отношении нападавшего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.