В Петрозаводске сожгли 40 роз

На срезанных цветах обнаружен трипс, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Специалисты Роспотребнадзора Карелии обнаружили западный цветочный трипс на 40 срезанных розах импортного происхождения.

Экспертиза, проведенная Карельским филиалом ФГБУ "ВНИИКР", подтвердила наличие одного из опаснейших карантинных вредителей растений закрытого грунта.

В соответствии с действующим законодательством в области карантина растений зараженная продукция была уничтожена путем сжигания.