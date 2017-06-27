13:38, 27 Июня 2017
В Петрозаводске сожгли 40 роз
По теме
Загрузка...
На срезанных цветах обнаружен трипс, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.
Специалисты Роспотребнадзора Карелии обнаружили западный цветочный трипс на 40 срезанных розах импортного происхождения.
Экспертиза, проведенная Карельским филиалом ФГБУ "ВНИИКР", подтвердила наличие одного из опаснейших карантинных вредителей растений закрытого грунта.
В соответствии с действующим законодательством в области карантина растений зараженная продукция была уничтожена путем сжигания.
По теме
Выбор читателей
21.06.2017, 14:42
23.06.2017, 11:42
24.06.2017, 11:25
21.06.2017, 14:51
23.06.2017, 16:03
26.06.2017, 16:38
Аналитика
Сегодня 12:45
Капитал
В Карелии власти фиксируют увеличение числа проверок, из-за которых предприниматели уходят в другие регионы.
26.06.2017 15:44
23.06.2017 11:44
21.06.2017 16:20
Чтиво
Сегодня 11:22
Личное мнение
Известный журналист и блогер Наталья Ермолина - о погоде красочно и с оптимизмом.
26.06.2017 14:23
23.06.2017 09:22
21.06.2017 12:47
Медиа
25.06.2017 19:55
Опрос
Считаете ли вы, что ограждения и металлоискатели повышают безопасность?
Комментарии