В Петрозаводске спасли ребенка, стоявшего в открытом окне на 5 этаже

Инцидент произошел на ул.Пограничной, сообщили в городской дежурной службе Петрозаводска.

В минувшую среду 21 июня в 17.18 на ул.Пограничной в многоэтажном доме на 5-ом этаже был замечен ребенок, стоявший в открытом окне.

На место происшествия приехали спасатели, с помощью шанцевого инструмента открыли двери и уберегли ребенка от беды.