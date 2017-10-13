В Петрозаводске стало больше людей погибать в ДТП

За 9 месяцев этого года на территории Петрозаводска число погибших в ДТП увеличилось на 75% по сравнению с этим же периодом 2016 года, сообщили в ГИБДД города.

Всего, по данным ГИБДД Петрозаводска, в городе за 9 месяцев зарегистрировано 177 ДТП, в которых 7 человек погибли, 203 получили травмы различной степени тяжести.

В сравнении с показателями 9 месяцев 2016 года число ДТП сократилось на 8,8%, число пострадавших снизилось на 7,3%, число погибших увеличилось на 75%.

Основными причинами ДТП стали нарушение правил очередности проезда и непредоставление преимущества пешеходам.