В Петрозаводске стало одной камерой больше

Видеонаблюдение появилось на перекрестке на Перевалке.

Компания "Сампо" установила новую камеру видеонаблюдения на Перевалке – на пересечении улиц Мичуринской и Черняховского. Это нерегулируемый перекресток с обозначенным пешеходным переходом.

Наблюдать за перекрестком можно здесь.