В Петрозаводске студентка вышла из общежития и не вернулась

Разыскивается 19-летняя Ксения Я., которая ушла из общежития и не вернулась, сообщили в МВД Карелии.

Отдел полиции №1 УМВД России по Петрозаводску разыскивает Ксению Я. 1998 года рождения, которая 25 июня текущего года ушла из общежития, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул.Московская д.16, и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид около 20 лет, рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, европейский тип лица, волосы длинные, прямые, темные. Была одета: ветровка серого цвета, белые джинсы, черные кожаные балетки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении разыскиваемой Ксении Я., просят сообщать в полицию по телефонам: 8-911-415-25-87, 739154 или 02.