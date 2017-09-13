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Новости. Криминал
14:15, 13 Сентября 2017

В Петрозаводске суд вынес приговор девочке-подростку и ее парню, обокравшим чужую квартиру

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Петрозаводский городской суд вынес приговор молодому человеку и его несовершеннолетней подруге, которые нашли ключи от чужой квартиры, после чего ее обокрали.

Согласно материалам дела, преступление было совершено в декабре 2016 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранее судимый М. вместе со своей несовершеннолетней подругой А. "открыли найденными в подъезде ключами дверь одной из квартир, проникли в указанную квартиру и похитили бытовую технику, продукты питания, одежду и косметику". Ущерб превысил 25 тысяч рублей.

"М. назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, А. – 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год", - сообщили в суде.

Приговор пока не вступил в силу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2017-09-13 14:36:51
В тюрьме нет местов?
кир
2017-09-13 15:06:14
новый, там тоже оптимизация. Какое противное слово, запретить его надо.
циник
2017-09-13 15:34:19
кир, http://svpressa.ru/economy/news/181284/
кир
2017-09-13 16:02:13
циник, спасибо, утешил
Гость
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