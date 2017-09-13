14:15, 13 Сентября 2017
В Петрозаводске суд вынес приговор девочке-подростку и ее парню, обокравшим чужую квартиру
По теме
Загрузка...
Петрозаводский городской суд вынес приговор молодому человеку и его несовершеннолетней подруге, которые нашли ключи от чужой квартиры, после чего ее обокрали.
Согласно материалам дела, преступление было совершено в декабре 2016 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранее судимый М. вместе со своей несовершеннолетней подругой А. "открыли найденными в подъезде ключами дверь одной из квартир, проникли в указанную квартиру и похитили бытовую технику, продукты питания, одежду и косметику". Ущерб превысил 25 тысяч рублей.
"М. назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, А. – 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год", - сообщили в суде.
Приговор пока не вступил в силу.
По теме
Выбор читателей
11.09.2017, 19:55
08.09.2017, 10:19
07.09.2017, 14:48
11.09.2017, 08:56
08.09.2017, 16:39
Аналитика
13.09.2017 09:21
Политкухня
В Петрозаводском городском суде свидетели – независимый эксперт и представители районных администраций – подтвердили, что в аукционе, который следователи пытаются инкриминировать Девлету Алиханову как преступление, нет события преступления. Аналогичные сделки в районах признаны законными.
12.09.2017 17:03
12.09.2017 15:50
08.09.2017 16:39
08.09.2017 10:19
Чтиво
13.09.2017 11:50
Личное мнение
Наш любимый блогер Наталья Ермолина рассказала о своей мантре, молитве, домашней заготовочке для Бога.
11.09.2017 10:16
04.09.2017 17:13
04.09.2017 15:28
Медиа
10.09.2017 12:59
Комментарии