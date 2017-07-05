11:33, 05 Июля 2017
В Петрозаводске суд вынес приговор мужчине, избившему шумных соседей
По теме
Загрузка...
Петрозаводский городской суд приговорил к реальному сроку лишения свободы мужчину, который избил шумевших соседей.
Преступление было совершено в апреле прошлого года. Недовольный шумом соседей, мужчина зашел к ним в квартиру и избил, причинив одному из потерпевших вред здоровью средней тяжести, а другому – тяжкий.
"Назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в суде.
Приговор пока не вступил в силу.
В суде также отметили, что подсудимый действовал вместе с приятелем, с которым в тот день выпивал. Уголовное дело в отношении второго мужчины выделено в отдельное производство.
По теме
Выбор читателей
03.07.2017, 09:44
30.06.2017, 06:40
29.06.2017, 20:20
01.07.2017, 14:56
Аналитика
04.07.2017 10:36
Политкухня
Вот уже полтора года в Петрозаводском городском суде рассматривается уголовное дело "Петропита" - вспоминаем, как оно развивалось.
03.07.2017 11:58
03.07.2017 09:44
30.06.2017 08:08
Чтиво
04.07.2017 12:03
Личное мнение
О нововведениях, касающихся мотоциклов и "шипов", рассказала заместитель председателя КРА "За безопасность дорожного движения" Жанна Беляева.
03.07.2017 17:06
30.06.2017 11:11
30.06.2017 09:42
Медиа
03.07.2017 16:55
Опрос
Какую часть ваших доходов вы тратите на оплату "коммуналки"?
Комментарии