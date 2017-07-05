В Петрозаводске суд вынес приговор мужчине, избившему шумных соседей

Петрозаводский городской суд приговорил к реальному сроку лишения свободы мужчину, который избил шумевших соседей.

Преступление было совершено в апреле прошлого года. Недовольный шумом соседей, мужчина зашел к ним в квартиру и избил, причинив одному из потерпевших вред здоровью средней тяжести, а другому – тяжкий.

"Назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в суде.

Приговор пока не вступил в силу.

В суде также отметили, что подсудимый действовал вместе с приятелем, с которым в тот день выпивал. Уголовное дело в отношении второго мужчины выделено в отдельное производство.