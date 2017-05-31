В Петрозаводске суд вынес приговор мужчине, жестоко расправившемуся с матерью своей девушки

Петрозаводский городской суд приговорил к 8,5 годам лишения свободы мужчину, который обвинялся в убийстве матери своей девушки.

"Петрозаводским городским судом вынесен приговор в отношении Ж., который весной прошлого года, находясь по месту своего проживания в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с матерью своей знакомой нанес ей множественные удары ножом по телу и голове, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия. Назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в суде.

Преступление было совершено во время застолья.

Приговор пока не вступил в силу.