16:53, 31 Мая 2017
В Петрозаводске суд вынес приговор мужчине, жестоко расправившемуся с матерью своей девушки
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Петрозаводский городской суд приговорил к 8,5 годам лишения свободы мужчину, который обвинялся в убийстве матери своей девушки.
"Петрозаводским городским судом вынесен приговор в отношении Ж., который весной прошлого года, находясь по месту своего проживания в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с матерью своей знакомой нанес ей множественные удары ножом по телу и голове, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия. Назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в суде.
Преступление было совершено во время застолья.
Приговор пока не вступил в силу.
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