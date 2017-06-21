12:44, 21 Июня 2017
В Петрозаводске суд вынес приговор женщине, задушившей знакомую подушкой
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Петрозаводский городской суд вынес обвинительный приговор женщине, которая обвинялась в убийстве знакомой.
Преступление было совершено в одной из квартир карельской столицы в январе 2017 года.
В суде установлено, что между двумя женщинами произошел конфликт. Во время ссоры обвиняемая К., находясь в состоянии опьянения, избила знакомую, закрыла ей лицо подушкой и с силой надавила на нее.
"Назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в суде.
Приговор пока не вступил в силу.
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